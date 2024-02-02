Игроки в EA Sports FC 24 сохранят мощную карточку Лео Месси

30 января в EA Sports FC 24 произошёл очередной скандал — многим игрокам в режим Ultimate Team раздали карточку Лионеля Месси версии «Команды года». Усиленная виртуальная версия спортсмена очень редко выпадает из наборов и стоит на трансферном рынке около 10 млн монет, однако многие геймеры смогли получить её с помощью сбора простейшего «Испытания подбора команды 86+».

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Вся ситуация разделила сообщество EA Sports FC 24 — одни получили карточку Месси с рейтингом 97 и остались довольны, тогда как другие не успели собрать ИПК и обвинили разработчиков в лицемерии. Спустя несколько дней в Electronic Arts наконец прокомментировали ситуацию и рассказали, как они поступят в этой ситуации.

В компании заявили, что TOTY-карточку Лео Месси получили примерно 0,7% от всего сообщества игры. Разработчики оставят мощнейшую версию футболиста всем счастливчикам и переделают сборку ИПК с рейтингом 86+, однако не предложат ничего взамен остальной части комьюнити.

«Мы понимаем, что это вызвало разочарование в сообществе Ultimate Team, приносим извинения и ценим ваше терпение. Пользователи, получившие карточку Лео Месси, смогут оставить её в своём составе. Сборка ИПК с рейтингом 86+ не вернётся в своём первоначальном виде. Мы понимаем, что это не идеальное решение, и продолжим изучать наши процессы разработки с целью минимизировать подобные ситуации в будущем».