Death Stranding 2, Until Dawn на ПК и Rise of the Ronin: что показали на State of Play

Koei Tecmo впервые развернуто представила геймплей Rise of the Ronin — пожалуй, самого амбициозного проекта авторов Nioh. Самурайский боевик в сеттинге периода Бакумацу будет экшеном в открытом мире: игрок сможет перемещаться не только верхом на лошади, но и при помощи планера. Боевые механики же напоминают Nioh — широкий выбор оружия, менеджмент выносливости, разные боевые стойки. Rise of the Ronin выйдет 22 марта.