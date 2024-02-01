Хидэо Кодзима анонсировал новую игру в жанре шпионского боевика

В рамках презентации State of Play компании Sony знаменитый геймдизайнер Хидэо Кодзима анонсировал новую игру, которая будет шпионским боевиком.

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Представил свой очередной проект японский визионер скромно - просто на словах, без демонстрации тизеров, трейлеров и концепт-артов.

Разработчик напомнил, что вскоре будет отмечать 40-летие своей карьеры, возможно, намекая, что тайтл станет возвращением к корням, т.е. к серии Metal Gear.

Свою новую работу он называет не только игрой, но и одновременно фильмом. В дополнение к этому утверждению в финале ролика съёмка демонстрирует пролет над голливудским павильоном Columbia Pictures, на котором написано рабочее название игры - Physint.