Названа дата выхода Death Stranding 2

Студия Kojima Productions в рамках онлайн-презентации State of Play представила большой новый трейлер игры Death Stranding 2.

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Из него стало известно, что проект не стоит ждать раньше 2025 года и у него будет подзаголовок On The Beach.

В ролике также раскрывается сюжетная завязка. Протагонисту Сэму Бриджесу, к роли которого вернулся Норман Ридус, как и в первой части, предстоит выполнять курьерские поручения и прокладывать хиральную сеть, только теперь в масштабах не одной страны, а всего мира.

Видео демонстрирует новые виды транспорта, хаб-локацию и знакомых по оригиналу персонажей, среди которых Фрэджайл в исполнении Леи Сейду и Хиггс, сыгранный Троем Бейкером, обзаведшийся "улыбкой Джокера" и стильной боевой гитарой.