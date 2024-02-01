На PS5 вышла Silent Hill: The Short Message

На презентации State of Play японская студия Konami представила Silent Hill: The Short Message — хоррор в замкнутом пространстве по культовой вселенной. Небольшая игра уже доступна полностью бесплатно для Playstation 5, её уже могут скачать все желающие.

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Silent Hill: The Short Message расскажет историю Аниты, которая оказывается в жутком полуразрушенном многоквартирном доме, из которого она всеми силами пытается выбраться. На своём пути она встретится с ужасными монстрами и потусторонними созданиями, а её главной подсказкой станет таинственное сообщение от подруги Майи — она советует ей найти некий предмет, который поможет ей выжить.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Konami.