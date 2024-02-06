Как разводить палов в Palworld: инструкция

Разведение палов в Palworld — длинный и довольно затратный процесс, но он стоит того, если вы хотите получить стабильный источник яиц для инкубатора. Портал PC Gamer рассказал, как правильно разводить палов и какие комбинации оптимальны для вывода сильных монстров.

© Steam

Как разводить палов

Прежде чем вы сможете разводить палов, необходимо сделать две вещи: построить специальную ферму и испечь торт. Оба этапа потребуют времени, особенно если вы хотите, чтобы ферма работала как часы.

Прежде всего, изучите технологию фермы — она открывается на 19 уровне, но для исследования не нужны редкие ресурсы. Постройте ферму на открытом пространстве, чтобы здание не «врезалось» в текстуры или другие модели. Иначе палы могут запутаться и покинуть ферму раньше времени.

Затем идет приготовление торта. Для него понадобится котелок (открывается на 17 уровне), мельница и пшеничная плантация (открываются на 15 уровне). Желательно иметь хотя бы одно ранчо, чтобы вы имели постоянный приток необходимых ингредиентов для торта.

5 муки

8 красных ягод

7 молока

8 яиц

2 меда

Ингредиенты можно получить в награду за поимку или убийство палов, но проще производить их на своей базе. Для оптимальной фермы постройте ранчо и назначьте Ckikipee, Mozzarina и Beegarde на яйца, молоко и мед соответственно. Убедитесь, что ваши плантации пшеницы и красных ягод не простаивают.

Помимо этого, стоит изучить и построить кулер (12 уровень) недалеко от ранчо, чтобы хранить в нем ингредиенты. Так они не испортятся и не попадут в кормушку к другим палам. Sweepa — один из лучших кандидатов для такой работы, но Pengullet или Chillet тоже подойдут.

Наконец, вы готовы к приготовлению торта. Процесс занимает долгое время, поэтому для него пригодится пал с хорошим розжигом — например, Arsox. После этого возьмите готовый торт и положите его в коробку на ферме. Один торт превратится в одно яйцо: именно поэтому важно выбирать правильных палов для разведения.

Лучшие комбинации палов для разведения