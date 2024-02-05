Гайд по Острову Дондоко в Like A Dragon: Infinite Wealth

Остров Дондоко — одна из двух крупных мини-игр в Like A Dragon: Infinite Wealth. Она может стать не только источником денег для прокачки персонажей, но и неплохой отдушиной от основного сюжета, которая наградит за прохождение уникальным навыком. Портал PC Gamer кратко рассказал все, что нужно знать об этой мини-игре.

Как найти остров Дондоко

Дондоко нельзя пропустить. Почти в самом начале шестой главы сюжета Ичибан наткнется на морскую черепаху и странного детского маскота, который отвезет его на остров. Игра не позволит вам вернуться в Гонолулу, пока вы не пройдете первые обучающие дни Дондоко, но после этого вы сможете свободно перемещаться между локациями. Время на острове останавливается, когда вы возвращаетесь на Гавайи, но вы можете найти рецепты для крафтинга и потенциальных гостей в открытом мире.

Еще один важный момент. При возвращении назад вы можете обменять валюту острова на доллары, которые можно использовать в основной игре. Но вы вряд ли будете пользоваться этой опцией часто: курс конверсии не очень выгодный. Особенно на фоне гонораров, которые можно получить за прокачку острова.

Механики острова Дондоко

На острове время идет гораздо быстрее, чем в открытом мире: один день занимает примерно 15-20 минут. А по мере прокачки Дондоко вы постепенно начнете принимать туристов, которые останавливаются на отдых на три дня. Ичибану предстоит собирать мусор, ловить жуков, рыбачить, отбиваться от пиратов-мусорщиков, крафтить украшения и расставлять их на острове.

Мини-игра не сложная, и обучение внутри игры достаточно хорошо объясняет все необходимое. Но если вы не хотите тратить на остров слишком много времени, то имейте в виду, что достижение максимально пятизвездочного рейтинга займет где-то 30 игровых дней.

Остров Дондоко — одна из двух крупных мини-игр в Like A Dragon: Infinite Wealth. Она может стать не только источником денег для прокачки персонажей, но и неплохой отдушиной от основного сюжета, которая наградит за прохождение уникальным навыком. Портал PC Gamer кратко рассказал все, что нужно знать об этой мини-игре.

Ресурсы и деньги

Для того, чтобы сделать туристов счастливыми, Ичибану нужно строить разные здания и украшения. А для этого необходимы ресурсы: разные виды мусора, камень и дерево. Источники всех этих ресурсов ежедневно обновляются, поэтому каждый день нужно начинать со сбора мусора. Помимо этого, рядом с магазином находится точка переработки отходов, где можно забрать дополнительную порцию ресурсов.

После этого патруля желательно отправиться в ближайшую фиолетовую локацию острова и также очистить ее от мусора. Чем чаще вы проделываете уборку, тем дешевле обойдется реконструкция области: восстановление разных регионов острова — обязательное требование для прокачки.

Кроме ресурсов на острове можно найти и другие ценные предметы. Морские сокровища на пляжах, растения, грибы, насекомых — чем чаще вы их подбираете, тем выше становится популярность острова. А этот параметр тоже учитывается при прокачке. Так что рекомендуем не обходить стороной все, что валяется под ногами.

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