Цифровые магазины игр: рейтинг лучших на ПК

Приложения цифровых магазинов игр стали неотъемлемой частью современного ПК-гейминга. Из-за их распространенности порой тяжело сдержать злость, когда встречается какой-то баг или ошибка разработчиков. Портал PC Gamer рассказал о плюсах и минусах крупнейших площадок на сегодняшний день.

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Steam

Преимущества: дружелюбный к пользователю, огромный каталог игр

Недостатки: гиммики, проблемы с обнаружением игр

Steam по-прежнему держит лидерство среди цифровых платформ. Магазин Valve предлагает не только широчайший выбор игр на рынке, но и непревзойденный функционал. Настраиваемые теги и папки помогают содержать коллекцию игр в порядке; легко редактируемый список желаемого автоматически уведомляет о скидках. Не говоря уже о том, что каждая игра имеет собственный социальный хаб, где игроки могут делиться мнениями, советами, скриншотами и прочим.

Но это не значит, что Steam не имеет недостатков. Невероятное число релизов, включая откровенный мусор, делает поиски «скрытых алмазов» сложными и открывает двери мошенникам. Погоня Valve за цифровыми экономиками означает, что вы будете постоянно получать уведомления о коллекционных карточках, мини-играх и других акциях, хотите вы того или нет. А система пользовательских отзывов, несмотря на свою эффективность, часто превращается в инструмент публичного протеста из-за ревью-бомбинга.

Valve

Epic Games Store

Преимущества: бесплатные игры, хорошие скидки

Недостатки: все остальное

Epic Games Store запустился в довольно сыром состоянии, но заслуживал шанса на рост и развитие. К сожалению, ничего не изменилось. Хотя многие геймеры недовольны эксклюзивными сделками, связью с Tencent и необходимостью выбираться за пределы экосистемы Steam, истинная проблема Epic Games Store в его функциональности. Магазин до сих пор не имеет множества базовых инструментов, навигация по библиотеке и каталогам неудобна, а возможность посмотреть корзину товаров появилась только недавно.

Конечно, нельзя сказать, что Epic Games Store совсем не стал лучше, но темпы развития приложения не впечатляют. Единственный неоспоримый плюс площадки — это регулярные раздачи хороших игр, которые продолжаются и по сей день.

Epic Games

GOG Galaxy

Преимущества: объединение библиотек, большой каталог ретро-игр

Недостатки: десинхронизация и неудобный интерфейс

Приложение GOG само по себе было неплохим, но эволюция в GOG Galaxy определенно сделала его лучше. Помимо доступа к магазину ретро-игр и соответствующей библиотеке, Galaxy способен подцепить ваши аккаунты с других платформ и объединить все ваши игры в одном месте. Это хороший способ организации контента в фрагментированном цифровом мире.

Теоретически GOG Galaxy мог бы стать универсальной программой, но на практике ей не хватает простоты и удобства. Не говоря уже о том, что приложение регулярно теряет синхронизацию с другими аккаунтами, что вынуждает выполнять процедуру заново.

GOG

Xbox

Преимущества: Game Pass, простой интерфейс

Недостатки: библиотека не различает купленные игры и подписки

Xbox Game Pass остается одной из самых выгодных покупок на ПК: за небольшую плату, которая часто снижается на скидках, можно получить доступ к гигантской библиотеке игры, включая все проекты Microsoft. Интерфейс приложения позволяет без проблем изучать каталог в поисках интересных вещей.

Однако без подписки на Game Pass приложение не имеет каких-то аспектов, достойных рекомендации. Да, в магазине доступен широкий ассортимент игр, но ПК-геймерам проще купить их в Steam. Помимо этого, если раньше вы пользовались Game Pass, но не оплатили подписку, то библиотека не подскажет вам, где купленные игры, а где загруженные через абонемент.

Microsoft

EA

Преимущества: немногим лучше Origin

Недостатки: ограниченная выборка игр, медленная скорость

Если говорить о площадках, созданных конкретными издателями, то немногие из них дожили до 2024. Многие прошли через тот или иной ребрендинг в попытке скрыться от сомнительной репутации. Например, Origin превратился в просто EA. Приложение не такое громоздкое, как раньше, но по-прежнему медленное и ничем не примечательное. В магазине, конечно же, доступны только игры Electronic Arts, поэтому мало кто захочет пользоваться EA по доброй воле.

EA

Ubisoft Connect

Преимущества: немногим лучше Uplay

Недостатки: ограниченная выборка игр, медленная скорость

Ubisoft Connect — преемник Uplay, который, как и в случае EA, чуть лучше своего предшественника. За исключением более приятного визуального дизайна приложение сложно назвать серьезным апгрейдом, хотя работает оно достаточно быстро. Проблема в том, что Ubisoft Connect добавляет назойливый мета-слой в каждую игру издателя: очки опыта, повышение уровней, награды в виде уникальной валюты, которые идут на микротранзакции… В играх Ubisoft и так хватает подобных мелочей.