Шутер Spec Ops: The Line снимут с продаж на всех площадках

Вчера геймеры обратили внимание, что шутер Spec Ops: The Line убрали с продаж в Steam. По какой причине это произошло, неизвестно. Однако позже выяснилось, что тайтл снимут с продаж вообще со всех цифровых игровых площадок.

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Об этом издатель 2K Games сообщил журналисту Стивену Тотило, о чём он рассказал в соцсетях. Игру решили убрать из-за истечения нескольких партнёрских лицензий. Продлевать их никто не собирается.

«Spec Ops: The Line больше не будет доступна в интернет-магазинах, поскольку истекает срок действия нескольких партнёрских лицензий, связанных с игрой. Игроки, которые приобрели игру, по-прежнему могут загружать и играть в неё. 2K хотела бы поблагодарить наше сообщество игроков, поддержавших игру».