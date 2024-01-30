Sony покажет новые игры для PlayStation 5 уже завтра

Sony готовится удивить фанатов PlayStation 5 уже завтра, представив целый ряд новых игр. Ожидается, что в рамках мероприятия State of Play, которое продлится 40 минут, будут показаны 15 проектов для консоли компании.

Это событие вызвало большой интерес среди геймеров, ведь Sony обещает не только показать новинки, но и предоставить дополнительную информацию о долгожданных проектах.

State of Play станет важным событием для игровой индустрии, демонстрируя потенциал PlayStation 5 и новые возможности, которые она открывает для разработчиков и игроков.

При этом более ранние слухи обещали, что на мероприятии нас ждет геймплей ремейка Silent Hill 2, Death Stranding 2 и множество интересных сюрпризов.