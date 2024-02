Почему фанаты Total War: Warhammer 3 недовольны и что происходит с игрой

Что происходит с Total War: Warhammer 3

Художники и дизайнеры студии Creative Assembly отлично работают с сеттингом. Порой они так хорошо попадают в тон вселенной Warhammer, что каждый новый юнит напоминает фанатам, благодаря чему они полюбили этот мир. Огромное внимание к деталям, поразительный уровень проработки. Дополнение The Forge of the Chaos Dwarfs почти догоняет проекты Paradox Interactive по количеству переплетенных между собой механик и интересных решений. Оно доказывает, что в Creative Assembly остались сотрудники, которые горят своим делом. И именно поэтому расширение Shadows of Change неприятно удивило игроков.