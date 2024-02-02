Почему фанаты Total War: Warhammer 3 недовольны и что происходит с игрой

Total War: Warhammer 3 получила довольно позитивные оценки критиков на релизе, однако сейчас игра переживает не лучшие времена. Дальнейшая судьба проекта находится под вопросом, и фанаты недовольны решениями Creative Assembly. Портал PC Gamer рассказал, что творится в фандоме и что ждет игру в будущем.

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Что происходит с Total War: Warhammer 3

Проблемный релиз Rome 2 давно стал фольклором среди поклонников франшизы, но даже самый плохой запуск меркнет на фоне отмены самого дорогого проекта SEGA — многопользовательского шутера Hyenas. За ним последовала череда ошибок менеджмента и массовые сокращения. Примерно в то же время фанатов игры встретили неприятные новости: повышение цен на DLC, разочаровавшее дополнение Shadows of Change и череда сомнительных PR-акций.

Художники и дизайнеры студии Creative Assembly отлично работают с сеттингом. Порой они так хорошо попадают в тон вселенной Warhammer, что каждый новый юнит напоминает фанатам, благодаря чему они полюбили этот мир. Огромное внимание к деталям, поразительный уровень проработки. Дополнение The Forge of the Chaos Dwarfs почти догоняет проекты Paradox Interactive по количеству переплетенных между собой механик и интересных решений. Оно доказывает, что в Creative Assembly остались сотрудники, которые горят своим делом. И именно поэтому расширение Shadows of Change неприятно удивило игроков.

Steam

Похорошела ли игра после релиза?

Пожалуй, мало кто возразит, что проект получил множество крупных улучшений после релиза, но разговор о нынешнем состоянии игры стоит вести через призму последней новинки. А именно, новенького лорда Тзинча — Перевертыша. На бумаге его способность принимать облик других легендарных лордов смотрится необычно, но на практике работает гораздо хуже.

Многие навыки Перевертыша сгибают устоявшиеся правила игры до совсем комичной степени. Они будто бы подчеркивают, что дизайнеры зашли в тупик: спустя три самостоятельных стратегии единственный способ привнести хоть какую-то новизну в механики — это сломать их. Перевертыш и его практически невидимая империя слишком мощные, но такие «читы» разнообразят игру только в том случае, если игрок перепробовал буквально все остальное.

Помимо этого, Shadows of Change ознаменовало начало новой политики разработчиков в плане дополнений. Если раньше каждое расширение предлагало двух платных лордов и одного бесплатного, доступного всем игрокам, то теперь все три новых командира заперты за покупкой. Так разработчики попытались оправдать повышение цен на DLC. Жаль только, что все лорды, кроме самого Перевертыша, ощущались далеко не такими интересными. Но есть и позитивные моменты. Например, бесплатная кампания лорда высших эльфов Имрика со временем стала только лучше благодаря новым противникам и старым заклятым врагам.

Steam

Что будет дальше

Следующим расширением должно стать Thrones of Decay. Изначально оно заявлялось на декабрь, однако Creative Assembly перенесла релиз: скорее всего, ждать придется еще месяцы. Дополнение призвано обновить Империю, которая остро нуждается в правках баланса, фракцию Нургла и дворфов. Причиной для переноса послужила якобы работа над ошибками Shadows of Change в виде бесплатных апдейтов, но этот шаг лишь вызывает дополнительные сомнения среди фанатов.