Death Stranding вышла на iPhone, iPad и Mac

Сегодня состоялся релиз Death Stranding на iPhone, iPad и Mac. Приобрести игру можно через App Store. В России цена на игру не изменилась — она составляет почти 1,8 тыс. рублей.

© Чемпионат.com

Death Stranding — игра Хидео Кодзимы, вышедшая в 2019 году. Через некоторое время авторы выпустили тайтл на PS5 под видом режиссёрской версии. Позже, в 2023 году, было объявлено, что релиз тайтла состоится и на устройствах Apple.

Игра получила преимущественно положительные оценки, однако были и те, кто не понял тайтл. После её релиза Кодзиму в шутку стали считать ещё большим гением, а сам разработчик заявлял, что изобрёл новый жанр для всей индустрии, который будет развиваться в будущем.