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Новая Deus Ex отменена после двух лет разработки — Джейсон Шрайер

Авторитетный инсайдер Джейсон Шрайер со ссылкой на собственные источники сообщил, что Embracer Group приняла решение прекратить разработку новой части Deus Ex.

Новая Deus Ex отменена после двух лет разработки
© Чемпионат.com

Над игрой около двух лет трудились в студии Eidos. Но теперь проект отменили, а некоторых разработчиков уволили. Решение принято в рамках кампании по сокращению расходов.

Проект новой Deus Ex начали реализовывать в 2022 году, однако активная часть должна была стартовать в ближайшие месяцы. Официально игра ещё не была анонсирована.

Ранее Embracer Group отменила работу над новой Red Faction, а также закрыла ряд дочерних студий, включая New World Interactive и Free Radical. Только в ноябре компанию из-за реструктуризации покинули около 5% сотрудников.

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