Новая Deus Ex отменена после двух лет разработки

Авторитетный инсайдер Джейсон Шрайер со ссылкой на собственные источники сообщил, что Embracer Group приняла решение прекратить разработку новой части Deus Ex.

© Чемпионат.com

Над игрой около двух лет трудились в студии Eidos. Но теперь проект отменили, а некоторых разработчиков уволили. Решение принято в рамках кампании по сокращению расходов.

Проект новой Deus Ex начали реализовывать в 2022 году, однако активная часть должна была стартовать в ближайшие месяцы. Официально игра ещё не была анонсирована.