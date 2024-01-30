В разработке GTA 6 могут использовать нейросети

Геймеры обратили внимание, что патенты компании Take-Two о нейросетях могут указывать на новые способы разработки GTA 6.

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Авторы новой игры, вероятно, используют ИИ для создания дизайна интерьеров — к примеру, система может сама комбинировать предметы в комнатах. Нейросеть по патенту Take-Two также может менять окружение с течением времени.

Разработчики также могут применять нейросети в формировании NPC-персонажей: благодаря этому люди на улицах GTA 6 смогут адаптироваться к происходящему вокруг и всегда вести себя реалистично.