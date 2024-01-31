Как открыть уникальные косметические предметы в Tekken 8
Одна из лучших находок Tekken — это обширный редактор персонажей, который позволяет наряжать бойцов серии в самые разные косметические предметы: от стильных до абсурдно смешных. Портал PC Gamer рассказал, как разблокировать дополнительные опции для персонализации в Tekken 8.
Разблокировать новые опции не трудно. Для этого достаточно открыть режим Super Ghost Battle, что можно сделать после завершения первой главы сюжетной кампании Arcade Quest в регионе Final Round.
Попав в Final Round, вы сможете заметить, что рядом с именами некоторых персонажей есть значок сундука. Если вы победите их в бою, то в награду получите предметы одежды их бойцов. К сожалению, посмотреть, кем они играют, до начала матча нельзя.
Другой вариант — это подойти к аркадному автомату в центре комнаты и пролистать список до CPU Ghost. На экране появится полный список всех NPC-персонажей, и напротив тех, за победу над кем можно получить косметику, тоже будет значок сундука. Но здесь вы сможете посмотреть, кто на ком играет, чтобы не тратить время зря.
Победив в Super Ghost Battle вы можете сразу начать следующий бой, выбрав одного из трех случайных оппонентов, но игра не подскажет вам, кто из них владеет косметикой. Постарайтесь выбирать соперников синих рангов: Raijin, Kishin и Bushin. Победа над каждым из них наградит косметическими предметами, если вы не побеждали их раньше. На ранге Battle Ruler такие тоже встречаются. На ранге Warrior — всего один.
Ниже — примеры некоторых соперников и награды, которые можно выиграть.
- Komi_Z (Bushin) — альтернативный скин B для Клаудио
- Hida (Raijin) — альтернативный скин А для Дзина
- BigOwl (Battle Ruler) — одеяние для Джун
- Gazekizi (Battle Ruler) — альтернативный скин для Хваранга
- Xx-yamagishi-xX (Battle Ruler) — альтернативный скин для Пола
- Naniwa.Hero (Warrior) — альтернативный скин для Аски