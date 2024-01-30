Игры года 2024: первые претенденты на GOTY

2024 год только начался, поэтому еще рано делать какие-либо выводы насчет самых громких релизов… Но даже сейчас на горизонте виднеются релизы, которые сложно обойти стороной. Портал PC Gamer поделился своими прогнозами на предстоящий 2024 год.

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Elden Ring: Shadows of the Erdtree

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Ни одна другая игра не смогла бы сгенерировать столько хайпа одной картинкой, сколько Elden Ring. Грядущее дополнение Shadows of the Erdtree пока не имеет даже даты релиза, но оно наверняка отхватит как минимум несколько наград. Отчасти благодаря блестящей репутации оригинальной игры, хотя, справедливости ради, FromSoftware издавна славится отличными дополнениями к своим играм. Некоторые из самых запоминающихся моментов трилогии Dark Souls и Bloodborne спрятаны в новых локациях, добавленных после релиза.

Steam

Hades 2

Один из самых популярных roguelite-экшенов последних лет скоро получит сиквел — Hades 2 выйдет в ранний доступ в 2024. И многие верят в безоговорочный успех очередного проекта Supergiant Games, не говоря уже о том, что он будет первым прямым сиквелом в истории студии. Hades не зря была первой видеоигрой, заслужившей премию «Хьюго».

Steam

Dragon’s Dogma 2

Dragon’s Dogma 2 заслуживает второго шанса. Между релизом оригинала и продолжения прошло целых 12 лет, однако поклонники игры продолжают настаивать на том, что первая Dragon’s Dogma провернула крайне необычные боевые механики и открытый мир. После успеха Elden Ring, кажется, массовая публика более готова принять проект, который отвергает традиционные RPG привычки.

Steam

Gloomwood и Star Wars Outlaws

В конце года есть шанс, что все будут обсуждать не новый проект Ubisoft во вселенной Star Wars, а маленький инди-релиз, вдохновленный серией Thief. Gloomwood продолжает впечатлять все больше с каждым обновлением, и после выхода из раннего доступа игра может нашуметь еще громче.

Star Wars Outlaws тоже имеет шансы на успех. Она интересна не столько механиками, сколько акцентом на «бытовых» вещах, которые сериалы и фильмы по франшизе часто оставляют за кадром. Популярность «Андора» может быть знаком, что разбойническая история в мире «Звездных войн» способна привлечь внимание аудитории.

Steam

Indiana Jones and the Great Circle

MachineGames удивила мир премьерным трейлером Indiana Jones and the Great Circle. Если экшен, акробатика и головоломки получатся действительно занятными, то игра может оказаться приятным сюрпризом. Разработчики смогли встроить яркий, запоминающийся сюжет в серию Wolfenstein — вопрос в том, сможет ли она повторить этот подвиг еще раз.

Steam

Ark 2

Ark 2 сгенерировала много шумихи благодаря появлению Вина Дизеля, но пока никто не знает, какой игра получится на самом деле. Боевая система выживалки в каменном веке будет походить на soulslike, а механики крафтинга полностью переработают. Разработчики до сих пор не показывали игру живьем, поэтому сложно сказать, в каком состоянии находится проект.