Okko будет показывать главные турниры по Counter-Strike 2 и Dota 2 от ESL

Онлайн-кинотеатр Okko сообщил, что будет транслировать в России соревнования по Counter-Strike 2 и Dota 2 от ESL с собственной дорожкой комментариев, в высоком разрешении и возможностью отматывать трансляцию.

Отмечается, что турниры будут доступны в Okko в полном объёме, как в прямом эфире, так и в записи. Okko покажет все ключевые турниры по CS2 от ESL, в том числе IEM Katowice, EPL S19 и IEM Cologne, а также все TIER-1 по DOTA 2, такие как ESL One Birmingham, DreamLeague и другие.