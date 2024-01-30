5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Lil’ Guardsman

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Lil’ Guardsman можно описать как «сказочный» пересказ Papers, Please: главная героиня подменяет своего отца на посту стражника в фэнтезийном королевстве, и только ей решать, кто сможет пересечь границу. Решения игрока способны повлиять на судьбу королевства и отдельных персонажей, чьи мотивы предстоит выяснять в различных головоломках.

Steam

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy

Сборник, включающий в себя три игры серии Ace Attorney, изначально вышедшие на Nintendo DS: Apollo Justice, Dual Destinies и Spirit of Justice. Если вы вдруг не знакомы с франшизой, каждая часть Ace Attorney — своего рода судебный процедурал в форме визуальной новеллы. Отчасти именно эта серия ответственна за рост популярности жанра вне Японии. Apollo Justice насчитывает 16 отдельных эпизодов и тонны бонусного материала, от библиотеки концепт-артов до до студии анимации.

Steam

Ancient Warfare 3

Ancient Warfare 3 — по сути, «военная» песочница. Игрок может создавать уникальные сценарии в разных режимах игры, после чего наблюдать за хаосом или командовать войсками лично. За период раннего доступа проект также накопил солидную библиотеку пользовательских модов: сейчас из мастерской можно скачать 23 000 уникальных битв. И если вы ничего не слышали о предыдущих двух частях, то это потому, что они были модификациями для Minecraft.

Steam

Writer’s Rush

Writer’s Rush предлагает игроку стать самым популярным писателем на планете со всеми вытекающими проблемами: писательскими блоками, злостными письмами ненавистников и общением с товарищами по цеху. В игре можно «написать» произведения на 69 разных тем, распределенных по пяти жанрам, а все NPC-писатели вдохновлены реальными авторами: от Джорджа Мартина до Шекспира.

Steam

Freakhunter

Freakhunter — гибрид dungeon crawler от первого лица и рельсового шутера, где игрок путешествует по странным мирам и охотится на сюрреальных монстров. По словам самих авторов, проект вдохновлен шутером Silent Debuggers 1991 года и «Тенью над Иннсмутом» Лавкрафта.