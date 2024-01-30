5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить
В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.
Lil’ Guardsman
Lil’ Guardsman можно описать как «сказочный» пересказ Papers, Please: главная героиня подменяет своего отца на посту стражника в фэнтезийном королевстве, и только ей решать, кто сможет пересечь границу. Решения игрока способны повлиять на судьбу королевства и отдельных персонажей, чьи мотивы предстоит выяснять в различных головоломках.
Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy
Сборник, включающий в себя три игры серии Ace Attorney, изначально вышедшие на Nintendo DS: Apollo Justice, Dual Destinies и Spirit of Justice. Если вы вдруг не знакомы с франшизой, каждая часть Ace Attorney — своего рода судебный процедурал в форме визуальной новеллы. Отчасти именно эта серия ответственна за рост популярности жанра вне Японии. Apollo Justice насчитывает 16 отдельных эпизодов и тонны бонусного материала, от библиотеки концепт-артов до до студии анимации.
Ancient Warfare 3
Ancient Warfare 3 — по сути, «военная» песочница. Игрок может создавать уникальные сценарии в разных режимах игры, после чего наблюдать за хаосом или командовать войсками лично. За период раннего доступа проект также накопил солидную библиотеку пользовательских модов: сейчас из мастерской можно скачать 23 000 уникальных битв. И если вы ничего не слышали о предыдущих двух частях, то это потому, что они были модификациями для Minecraft.
Writer’s Rush
Writer’s Rush предлагает игроку стать самым популярным писателем на планете со всеми вытекающими проблемами: писательскими блоками, злостными письмами ненавистников и общением с товарищами по цеху. В игре можно «написать» произведения на 69 разных тем, распределенных по пяти жанрам, а все NPC-писатели вдохновлены реальными авторами: от Джорджа Мартина до Шекспира.
Freakhunter
Freakhunter — гибрид dungeon crawler от первого лица и рельсового шутера, где игрок путешествует по странным мирам и охотится на сюрреальных монстров. По словам самих авторов, проект вдохновлен шутером Silent Debuggers 1991 года и «Тенью над Иннсмутом» Лавкрафта.