Tekken 8 стартовала в Steam лучше Tekken 7 и Mortal Kombat 1

26 января состоялся релиз Tekken 8 — продолжения легендарной серии файтингов. Игра показала лучший старт серии в Steam. На пике в тайтле одновременно находилось почти 50 тыс. человек.

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Для сравнения, максимальный онлайн Tekken 7 на площадке составляет 18,9 тыс. геймеров — это в два с половиной раза меньше.

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Ко всему прочему, Tekken 8 удалось опередить по количеству одновременных игроков своего главного конкурента в лице Mortal Kombat 1. На релизе в файтинге от Warner Bros. находилось 38 тыс. человек, а сейчас онлайн не превышает и 2,5 тыс.