Российская Virtus.pro вышла на глобальный турнир BLAST Premier Spring Final 2024 по CS 2

В Копенгагене завершился первый групповой этап весенней серии BLAST Premier по шутеру Counter-Strike 2. В результате определились четыре из восьми участников главного турнира, который пройдёт в Лондоне в июне.

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В группе D первое место заняла российская Virtus.pro. Пятёрка Джами Jame Али выиграла все три матча, победив Cloud9 и дважды одолев немецкую BIG.

Также из BLAST Premier: Spring Groups 2024 в весенний финал прошли Team Vitality, NAVI и FaZe Clan.

Ещё две путёвки на главный турнир разыграют сегодня вечером команды, занявшие вторые места: Astralis сыграет с BIG, а G2 — с Team Liquid. Последние два слота получат финалисты турнира Showdown в начале марта.