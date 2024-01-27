Названа самая продаваемая игра в истории Warner Bros.

Hogwarts Legacy стала самой продаваемой игрой в истории компании Warner Bros. и в мире за 2023 год, заявил президент WB Interactive Дэвид Хаддад изданию Variety. Он подчеркнул важности развития франшиз. Тираж тайтла по волшебному миру Гарри Поттера превысил 24 млн копий.

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Игры играют уникальную и важную роль в сохранении наших франшиз актуальными, резонансными и захватывающими, потому что существует множество поклонников и множество людей, потребляющих контент, для которого игры являются отправной точкой, — отметил он.

На втором месте по прибыльности в 2023 году, — это игра Mortal Kombat 1. С момента сентябрьского выпуска уже продано 3 млн копий.

Ранее сообщалось, что лучшими играми Steаm по размеру валовой выручки оказались Hogwarts Legacy, Counter-Strike 2 и Cаll of Duty. При составлении рейтинга учитывались данные о валовой выручке и количестве одновременных игроков. Сообщается, что в списки вошли игры, которые имели более 40 тысяч игроков без резких скачков в период с 1 января по 15 декабря 2023 года.