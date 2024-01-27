Россияне стали больше играть в видеоигры

Получилось, что в 2023 году россияне играли и стримили примерно в два раза чаще, чем в 2022 году. Лидерами по трафику предсказуемо стали Москва и Питер, а по платформам предпочтения распределились следующим образом: 1. Steam; 2. Roblox; 3. Origin.

В исследовании приняли участие 54 геймера мужского пола. Им предложили играть по 25 минут в жестокие и добрые сцены из Uncharted 4: A Thief’s End, а дали проводили замеры гормонов стресса и тестостерона (мужской гормон). В результате выяснилось, что особой разницы между реакцией на жестокие и не жестокие сцены не наблюдалось. Более того, жестокий геймплей приводил к снижению уровня гормона стресса. Ученый, впрочем, заметил, что это пока только самый общий вывод, и что он продолжает свои исследования на тему.