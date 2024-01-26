Боевик Suicide Squad: Kill The Justice League получил трейлер с живыми актерами

Уже 2 февраля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series состоится релиз боевика Suicide Squad: Kill The Justice League. В честь скорого выхода разработчики из Rocksteady показали свежий трейлер под названием «Только мы» с реальными актёрами.

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Его главными звёздами стали актёры Рон Фанчес («Окей, Лекси!»,«Тролли») и Уилл Арнетт («Черепашки-ниндзя», «Лига монстров»). Они в составе Отряда самоубийц шутят и резво сражаются против монстров, выполненных с помощью компьютерной графики. В конце появляется злая Лига справедливости, включая Бэтмена и Супермена, а зрителям показывают кадры геймплея с динамичными перестрелками и перемещением по Метрополису.

Ранее разработчики выпустили ролик с рассказом о пострелизном контенте. Уже в марте Suicide Squad: Kill The Justice League получит первый сезон, в котором появится Джокер с уникальными способностями и оружием. С ним прибудет и интересная история: он стал единственным выжившим во вселенной, где победил Брейниак. В самой игре будут и другие элементы мультивселенной DC.

Пока игроки настроены к Suicide Squad: Kill The Justice League скептически, хотя участники тестирования и похвалили боевую систему. Журналисты также не впечатлились боевиком, а одной из причин скепсиса стали потенциальные элементы игры-сервиса. В свою очередь Rocksteady заявляет, что задумывала игру лишь как кооперативное приключение, в котором пользователи могут стать частью глобального сообщества.

Перед скорым релизом игроки на PC могут свериться с системными требованиями — в «минималках» требуется видеокарта GeForce GTX 1070. Игрокам на PlayStation 5 можно не волноваться о мощности «железа» — в отдельном ролике разработчики рассказывали о преимуществах версии для консоли Sony.