В Санкт-Петербурге пройдет официальный ивент по игре Honkai Star Rail

Во время прямой трансляции, посвящённой выходу глобального обновления 2.0 для Honkai: Star Rail, разработчики игры анонсировали серию офлайн-событий в крупных городах мира.

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Ивенты будут посвящены новой планете Панекония и начнут проходить в феврале. Авторы HSR отмечают, что с их помощью игроки смогут познакомиться с обычаями и традициями Пенаконии в реальной жизни, а также получить физические награды с символикой Star Rail.

Полный список городов ещё не объявлен, но на анонсирующем арте уже указан один российский мегаполис — Санкт-Петербург. Будут ли аналогичные ивенты в Москве и других городах страны, пока неизвестно.