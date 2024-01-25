Microsoft решила уволить почти 2000 сотрудников из игрового подразделения

The Verge: Microsoft уволит 8% сотрудников из подразделения Xbox
Корпорация Microsoft объявила о масштабном сокращении, в ходе которого работы лишатся 1900 человек. Об этом сообщает издание The Verge.
Сокращение затронет только игровое подразделение – Xbox. Всего будет уволено 8% от общего штата компании, который насчитывает 22 тыс. сотрудников. Журналистам стало известно о реструктуризации из письма от имени главы Xbox Фила Спенсера, которое работники компании начали получать 25 января 2024 года.
Из заявления Спенсера следует, что под сокращение попадут как сотрудники непосредственно Xbox, так и недавно приобретенных компаний ZeniMax и Activision Blizzard. Больше всего увольнений пройдет именно в Activision Blizzard.
«Люди, которых затронуло это сокращение, сыграли важную роль в успехе Activision Blizzard, ZeniMax и команд Xbox, и они должны гордиться всем, чего они здесь достигли. Мы благодарны за творческий подход, страсть и преданность делу, которые они привнесли в наши игры, наших игроков и наших коллег», – написал Спенсер в письме.
Когда именно начнутся сокращение не уточняется. Однако в письме сказано, что Microsoft уведомит каждого в индивидуальном порядке. Реструктуризация должна завершится в 2024 году.