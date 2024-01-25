Microsoft решила уволить почти 2000 сотрудников из игрового подразделения

«Люди, которых затронуло это сокращение, сыграли важную роль в успехе Activision Blizzard, ZeniMax и команд Xbox, и они должны гордиться всем, чего они здесь достигли. Мы благодарны за творческий подход, страсть и преданность делу, которые они привнесли в наши игры, наших игроков и наших коллег», – написал Спенсер в письме.