Число игр на дисках резко снизится

Корпорация Microsoft прекратит выпуск видеоигр на физических носителях. Об этом сообщает издание Wccftech.

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Авторы медиа сослались на отчет игрового журналиста Джеза Кордена. Специалист связал грядущие увольнения в Microsoft с ограничением на выпуск видеоигр для Xbox на дисках. По его словам, корпорация будет предлагать только цифровые версии игр, а число физических копий резко снизится, что станет трендом на рынке.

Корден рассказал, что Microsoft сократит 1900 специалистов. Больше всего пострадают отдел поддержки клиентов Activision Blizzard — его сократят почти в полном составе — и департамент, который занимается дистрибуцией физических копий игр. Это может намекать на то, что в будущем корпорация перестанет выпускать игры на дисках.

Также специалист напомнил о слухах, согласно котором IT-гигант из США намерен в будущем выпустить приставку, которая не имеет дисковода. «Ну вы понимаете, в каком направлении движется Microsoft», — подытожил автор.