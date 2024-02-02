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Лучшие моды для Palworld

Palworld стала одной из самых громких сенсаций года всего за считанные дни, и вокруг игры уже собирается сообщество моддеров. Портал PC Gamer рассказал о лучших модах для Palworld, доступных на данный момент.

Лучшие моды для Palworld
© Steam

Как устанавливать моды для Palworld

Каждый мод имеет свои инструкции по установке, но, как правило, большинство потребуют скопировать файлы модификации в папку Steam\steamapps\common\Palworld\Pal\Binaries\Win64\Mods. После этого нужно отредактировать файл Mods.txt в той же директории, чтобы включить мод.

Внимательно проверяйте инструкции для каждой модификации! Иногда они требуют проделать дополнительные шаги.

All the Bases

All the Bases снимает ограничение на базы, что позволяет окрасить мир в свой цвет и создать гигантскую фабрику, которая охватывает всю карту. На всякий случай сделайте резервную копию сохранений перед установкой: из-за недавнего релиза этот мод еще не протестирован как следует.

Steam Deck Essentials

Модификация, которая призвана оптимизировать Palworld для Steam Deck и других портативных ПК. Она может серьезно помочь, если вы предпочитаете охотиться на палов, например, по пути в метро. Предупреждаем: внимательно следуйте инструкции по установке, т.к. мод заменяет игровой файл Engine.ini и добавляет параметр запуска игры в Steam.

Gameplay Tweaks

Gameplay Tweaks позволяет настраивать разные игровые параметры: от процента респауна тех или иных существ до потребления выносливости, скорости изучения технологий и прироста характеристик при повышении уровня. После установки вам дополнительно нужно будет внести изменения в файл main.lua любым текстовым редактором — параметры задаются именно там.

MapUnlocker

MapUnlocker позволяет пропустить этап исследования мира и открывает всю карту целиком. Правда, бежать до точек быстрого перемещения вам все равно придется своими ногами.

Remove Pal Revive Timer

Гибель пала в бою — наказание само по себе, и многим игрокам не очень нравится наличие таймера, который нужно выждать, прежде чем питомец вернется в строй. Remove Pal Revive Timer убирает это ограничение.

Pause – Freeze Time

Palworld не разрешает игроку поставить игру на паузу, и мод Freeze Time призван решить это недоразумение. Если вам нужно ненадолго отойти, то всего одной кнопкой можно остановить время в игре. Чтобы сменить клавишу, вам нужно будет отредактировать файл main.lua и поменять строку – keybind pause = Key.F1. Например, если вы хотите сделать паузу на F5, то замените вторую половину строки на pause = Key.F5.

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