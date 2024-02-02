Лучшие моды для Palworld

Palworld стала одной из самых громких сенсаций года всего за считанные дни, и вокруг игры уже собирается сообщество моддеров. Портал PC Gamer рассказал о лучших модах для Palworld, доступных на данный момент.

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Как устанавливать моды для Palworld

Каждый мод имеет свои инструкции по установке, но, как правило, большинство потребуют скопировать файлы модификации в папку Steam\steamapps\common\Palworld\Pal\Binaries\Win64\Mods. После этого нужно отредактировать файл Mods.txt в той же директории, чтобы включить мод.

Внимательно проверяйте инструкции для каждой модификации! Иногда они требуют проделать дополнительные шаги.

All the Bases снимает ограничение на базы, что позволяет окрасить мир в свой цвет и создать гигантскую фабрику, которая охватывает всю карту. На всякий случай сделайте резервную копию сохранений перед установкой: из-за недавнего релиза этот мод еще не протестирован как следует.

Модификация, которая призвана оптимизировать Palworld для Steam Deck и других портативных ПК. Она может серьезно помочь, если вы предпочитаете охотиться на палов, например, по пути в метро. Предупреждаем: внимательно следуйте инструкции по установке, т.к. мод заменяет игровой файл Engine.ini и добавляет параметр запуска игры в Steam.

Gameplay Tweaks позволяет настраивать разные игровые параметры: от процента респауна тех или иных существ до потребления выносливости, скорости изучения технологий и прироста характеристик при повышении уровня. После установки вам дополнительно нужно будет внести изменения в файл main.lua любым текстовым редактором — параметры задаются именно там.

MapUnlocker позволяет пропустить этап исследования мира и открывает всю карту целиком. Правда, бежать до точек быстрого перемещения вам все равно придется своими ногами.

Гибель пала в бою — наказание само по себе, и многим игрокам не очень нравится наличие таймера, который нужно выждать, прежде чем питомец вернется в строй. Remove Pal Revive Timer убирает это ограничение.