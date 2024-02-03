5 настольных игр, которым очень просто научиться

Настольные игры — прекрасное хобби, но многих людей отпугивает якобы «сложность» каждой игры. Ведь перед тем, как начать, нужно выслушать правила, запомнить их, понять, как все работает… Хорошая новость в том, что это не всегда проблема: существует много простых, но при этом совсем не глупых игр. Мы собрали пять отличных примеров.

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«Котики»

«Котики» выглядят мило, но не дайте себя обмануть: за картинками с симпатичными котами скрывается довольно напряженная игра, где важно просчитывать свои ходы наперед. Каждый игрок пытается соткать лоскутное одеяло, на котором захотят подремать кошки, и в свой ход просто кладет на личный планшет один жетон лоскута, после чего берет новый. Нюанс в том, что каждый котик предпочитает определенные узоры и цвета — чтобы получить максимум победных очков, придется хорошенько напрячь голову.

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«Азул»

«Азул» — почти идеальная абстрактная игра, которая подойдет даже тем, кто никогда не видел настольные игры. Она не только красиво выглядит и приятно ощущается наощупь благодаря бакелитовым плиткам, но и предлагает довольно понятные механики. Игроки по очереди тянут из центра стола плитки того или иного цвета и раскладывают их на своих планшетах, чтобы собрать мозаику. Но для того, чтобы мозаика принесла как можно больше очков, плитки желательно «достраивать» друг к другу — примерно так же, как фигуры в «Тетрисе». Ничего сложного, но при этом есть, где подумать.

BGG

«Каскадия»

Подарок тем, кто любит животных. «Каскадия» предлагает игрокам обустроить собственный заповедник в канадской тундре, где обитают медведи, лисы, орлы и рыбы. Игрок постепенно собирает свою территорию, раскладывая жетоны местности и зверей, но, опять же, хороший заповедник требует гармонии. Каждый тип животных приносит очки по разным правилам: если медведи предпочитают держаться вместе, то, например, орлов желательно располагать подальше друг от друга. Благодаря отличному визуальному дизайну механики быстро запоминаются, так что «Каскадия» подойдет игрокам практически любых возрастов.

BGG

«Каркассон»

Разговор о простых играх не может обойтись без «Каркассона» — стратегии, понятной даже ребенку. Игроки по очереди вытягивают тайлы местности из одной стопки и решают, каким образом положить их на поле, чтобы достроить те или иные элементы ландшафта. Например, дороги, поля и города. Механика предельно простая, но все равно оставляет достаточно большое пространство для стратегии и хитрых ходов.

BGG

«Разум»

Наконец, «Разум» — занятная карточная игра, в которую нужно играть совсем без слов. Для победы игрокам всего-то необходимо выложить на поле карты таким образом, чтобы числа на них шли в порядке возрастания. Проблема в том, что обмениваться информацией нельзя — полагаться предстоит только на интуицию и хорошее знание товарищей.