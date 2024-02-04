Единая вселенная Valve: как связаны Portal и Half-Life

Сюжет и мир Portal от Valve раскрываются по мере того, как игрок пробирается через комнаты-паззлы при помощи портальной пушки. И внимательные пользователи могут заметить, что GLaDoS, Aperture Science и Кейв Джонсон существуют в том же мире, что и другая игра Valve — Half-Life. Портал thegamer.com рассказал, как связаны Portal и Half-Life.

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Намеки на связь между двумя играми появились еще в первой Portal, хотя там они были достаточно незначительными. Например, в песне Still Alive, которая играет во время титров после финала игры, есть упоминание Black Mesa — научного комплекса, где работал Гордон Фримен. Поскольку события оригинальной Portal проходят в заброшенной лаборатории Aperture Science, которая находится под землей, не исключено, что таймлайны двух игр частично совпадают.

Если говорить о связи Aperture Science и Black Mesa, то обе компании занимаются научными исследованиями и разработками экспериментальных гаджетов. Но они не просто существуют в одном мире — они соперничают друг с другом. В Portal 2 можно услышать множество записей монологов Кейва Джонсона, основателя и бывшего СЕО Aperture Science. На одной из них Джонсон, чью роль сыграл актер Дж. К. Симмонс, винит Black Mesa в крахе Aperture Science. А точнее, обвиняет конкурента в краже идей и промышленном шпионаже.