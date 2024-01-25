СМИ взбесили игроков пренебрежительными оценками Palworld

Выживалка Palworld про «покемонов с пушками» продолжает набирать огромную популярность — однако новинку оценили не все, что стало причиной активных споров в сети между игроками и СМИ.

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В частности, пользователи «обрушили» свой гнев на издания Eurogamer и VGC. В первом случае причиной споров стал текст Криса Тапселла с ранними впечатлениями от Palworld, где он назвал игру бездушной:

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Palworld вызывает ощущение продукта, который создавали исключительно для продажи, а не для прохождения.

Автор добавил, что при игре в Palworld пользователь не почувствует особых эмоций, ведь она вторична во многих элементах, да и никакой художественной ценности в ней нет.

Пользователи в ответ заявили, что автор текста говорит об игре с ценником в 27$, где вообще нет микротранзакций — и упоминать «вторичность» проекта на фоне многочисленных релизов популярных франшиз каждый год довольно странно. Не говоря о том, что каждую игру формально и создают «для продажи».

Как заметил игрок Энтони Харт:

По этой стоимости в Call of Duty продают скины.

Другие игроки обратили внимание на то, что автор очень любит серию Pokemon, с которой активно сравнивали Palworld — и это могло сильно повлиять на его оценку новинки. Кстати, в вопросах сравнения выживалки с популярной серией дело дошло до того, что The Pokemon Company решила провести соответствующее расследование.

Некоторые припомнили автору прошлые «грехи» вроде текста про Starfield, где упоминается про отсутствие технических проблем игры на Xbox Series.

Что касается VGC, то игроков возмутило общее отношение издания к новинке. В частности, речь идёт про акцент СМИ на историях с тематикой «плагиата» Palworld и тому подобного.

Пользователи посчитали, что издание «додумывает» причины, чтобы представить Palworld в негативном свете.

Споры возникли у фанатов и с редактором VGC Энди Робинсоном, который занимается текстами про игру. Особенно пользователей задела фраза автора о том, что в комментариях к рецензии Eurogamer игроки занимаются «ментальной гимнастикой» в попытке оправдать недостатки Palworld.