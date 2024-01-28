Лучшие моды для мультиплеера Baldur's Gate 3

Многопользовательское прохождение Baldur’s Gate 3, при всех достоинствах игры, далеко не так хорошо оптимизировано, как одиночное. Но, к счастью, многие спорные моменты можно исправить благодаря модам. Портал thegamer.com составил список отличных мультиплеерных модификаций для игры.

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5e Spells добавляет в игру больше навыков из правил пятого издания D&D. А именно, более 80 заклинаний от фокусов до заклятий пятого уровня, и каждое реализовано на том же уровне, что и в базовой игре. 5e Spells раскрывает новые тактические возможности и позволяет магам в рамках одной группы выполнять разные задачи, особенно при игре вчетвером.

Party Limit Begone убирает максимальное ограничение на четыре персонажа в партии и расширяет его: 16 компаньонов и союзников, 8 игроков в многопользовательском режиме. Мод позволяет полной группе героев развить отношения с конкретными компаньонами, да и для игры вдвоем он пригодится — при большем числе NPC вы получите больше уникальных реплик и реакций на происходящее. Но заранее предупредим, что Baldur’s Gate 3 будет заметно тормозить в некоторых локациях при игре полной партией.

Большое расширение для редактора персонажей, которое возвращает в игру многие опции из правил пятого издания. Например, вырезанные варианты тифлингов и менее популярные народы, вроде тритонов. Как и 5e Spells, мод Fantastical Multiverse позволяет сделать персонажей более самобытными, что полезно в многопользовательской партии.

Как можно догадаться по названию, Carry Weight Increased повышает максимальную нагрузку инвентаря до абсурдных пределов. Для многопользовательской игры это полезно, т.к. мод решает большую часть проблем с менеджментом инвентаря: обычно самым сильным персонажам приходится таскать на себе все тяжелое.

Еще один мод, повышающий индивидуальность каждого персонажа в партии. Feats Extra возвращает в Baldur’s Gate 3 более 30 черт: от уникальных расовых перков до бонусов, которые доступны любым персонажам. Некоторые черты способны сыграть важную роль в прохождении, поэтому они добавляют дополнительный слой тактики в игру.

Если вы активно добавляете в игру новые черты, заклинания и прочие мелочи, то она может стать слишком простой даже на высочайшем уровне сложности. Мод Tactician Plus призван компенсировать этот факт за счет более гибких настроек: от объема здоровья противников до класса защиты и бонусов к броскам кубиков.