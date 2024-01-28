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Лучшие моды для мультиплеера Baldur's Gate 3

Многопользовательское прохождение Baldur’s Gate 3, при всех достоинствах игры, далеко не так хорошо оптимизировано, как одиночное. Но, к счастью, многие спорные моменты можно исправить благодаря модам. Портал thegamer.com составил список отличных мультиплеерных модификаций для игры.

Лучшие моды для мультиплеера Baldur's Gate 3
© Steam

5e Spells

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5e Spells добавляет в игру больше навыков из правил пятого издания D&D. А именно, более 80 заклинаний от фокусов до заклятий пятого уровня, и каждое реализовано на том же уровне, что и в базовой игре. 5e Spells раскрывает новые тактические возможности и позволяет магам в рамках одной группы выполнять разные задачи, особенно при игре вчетвером.

Party Limit Begone

Party Limit Begone убирает максимальное ограничение на четыре персонажа в партии и расширяет его: 16 компаньонов и союзников, 8 игроков в многопользовательском режиме. Мод позволяет полной группе героев развить отношения с конкретными компаньонами, да и для игры вдвоем он пригодится — при большем числе NPC вы получите больше уникальных реплик и реакций на происходящее. Но заранее предупредим, что Baldur’s Gate 3 будет заметно тормозить в некоторых локациях при игре полной партией.

Fantastical Multiverse

Большое расширение для редактора персонажей, которое возвращает в игру многие опции из правил пятого издания. Например, вырезанные варианты тифлингов и менее популярные народы, вроде тритонов. Как и 5e Spells, мод Fantastical Multiverse позволяет сделать персонажей более самобытными, что полезно в многопользовательской партии.

Carry Weight Increased

Как можно догадаться по названию, Carry Weight Increased повышает максимальную нагрузку инвентаря до абсурдных пределов. Для многопользовательской игры это полезно, т.к. мод решает большую часть проблем с менеджментом инвентаря: обычно самым сильным персонажам приходится таскать на себе все тяжелое.

Feats Extra

Еще один мод, повышающий индивидуальность каждого персонажа в партии. Feats Extra возвращает в Baldur’s Gate 3 более 30 черт: от уникальных расовых перков до бонусов, которые доступны любым персонажам. Некоторые черты способны сыграть важную роль в прохождении, поэтому они добавляют дополнительный слой тактики в игру.

Tactician Plus

Если вы активно добавляете в игру новые черты, заклинания и прочие мелочи, то она может стать слишком простой даже на высочайшем уровне сложности. Мод Tactician Plus призван компенсировать этот факт за счет более гибких настроек: от объема здоровья противников до класса защиты и бонусов к броскам кубиков.

Better Maps

Better Maps перерабатывает мини-карту для наиболее комфортной игры в партии, где все игроки нередко расходятся по разным частям локации. При повышенном числе персонажей в партии этот мод вдвойне полезен, т.к. стандартная карта порой выглядит слишком неразборчиво.

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