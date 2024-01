Лучшие звуковые моды для Minecraft

Нет, Fish on the Line не позволит вам звонить рыбам по телефону: этот мод сделан для того, чтобы от рыбалки можно было спокойно отвлекаться на другие дела. Когда рыба клюнет на крючок, игра издаст характерный звук — и вы сможете быстро развернуть окно, не потеряв добычу.

Among Us и Lethal Company показали, что голосовой чат на окружение — необычная механика, которая может сделать многопользовательскую игру гораздо более запоминающейся. А раз так, то почему бы не добавить чат в Minecraft? Мод Simple Voice Chat позволяет одним нажатием открыть простенькое меню, где можно создать собственную группу для голосового чата внутри игры и поменять прочие настройки.

Sounds Be Gone — простой, но высоко настраиваемый мод, созданный для решения специфической проблемы. Разработчик модификации страдает мизофонией: неврологическим расстройством, которое вызывает острую реакцию на те или иные звуки. Sounds Be Gone позволяет точечно отключить любой стандартный звуковой эффект в Minecraft через специальное меню.