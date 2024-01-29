Лучшие звуковые моды для Minecraft

Моды в Minecraft распространяются не только на графику или механики, но и на звук. Если вы хотите более тщательно настроить звучание игры, то портал thegamer.com поделился списком отличных звуковых модификаций для Minecraft.

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Каждый игрок помнит свою первые ночи в Minecraft. Тьма, появление монстров, страх в ожидании рассвета — незабываемые эмоции. И если вы хотите вновь испытать нечто похожее, то мод Sound Physics Remastered сделает пещеры гораздо более жуткими благодаря реалистичным отражениям звуков, затуханию и симуляции поглощения.

Ambient Sounds понравится тем, кто хочет глубже погрузиться в режим выживания. Он включает в себя не только много новых звуков окружения, но и отредактированные зацикленные дорожки, а также различные фоновые звуки для каждого региона и биома.

Нет, Fish on the Line не позволит вам звонить рыбам по телефону: этот мод сделан для того, чтобы от рыбалки можно было спокойно отвлекаться на другие дела. Когда рыба клюнет на крючок, игра издаст характерный звук — и вы сможете быстро развернуть окно, не потеряв добычу.

Музыкальные треки, встроенные в Minecraft, хороши, но иногда под настроение хочется включить свою музыку. Как раз для этого и разработан мод Audio Player — вы можете проигрывать любые треки, какие захотите, в форматах wav и mp3s. Модификация устанавливается на сервер, не требует рестарта, пакетов ресурсов или изменений на стороне клиента.

Among Us и Lethal Company показали, что голосовой чат на окружение — необычная механика, которая может сделать многопользовательскую игру гораздо более запоминающейся. А раз так, то почему бы не добавить чат в Minecraft? Мод Simple Voice Chat позволяет одним нажатием открыть простенькое меню, где можно создать собственную группу для голосового чата внутри игры и поменять прочие настройки.

Пожалуй, большинство согласится, что в звуках дождя нечто особенное. Они расслабляют, успокаивают, настраивают на уют. В том числе и в Minecraft — спасибо Alternative Rain Sounds. Мод добавляет в игру звуки дождя и грома в высоком качестве, а также другие атмосферные треки.