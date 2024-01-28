Лучшие игры за всю историю франшизы Pokemon

Франшиза Pokemon насчитывает дюжины релизов, от «номерных» частей до многочисленных спин-оффов. За почти 30 лет серия не раз эволюционировала, но некоторые игры выдержали проверку временем лучше прочих. Портал IGN рассказал о лучших проектах в серии Pokemon.

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Pokemon Puzzle League

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Pokemon Puzzle League не слишком известна, но ее можно назвать одной из самых симпатичных игр на Nintendo 64. Позаимствовав многие элементы аниме 1990-х, она включает в себя ролики, озвучку и другие украшения, которые чаще встречались на дисковых платформах той эпохи. Разработчики взяли за основу достаточно простую головоломку для SNES, но замечательно переделали многие элементы под сеттинг Pokemon.

Nintendo

Pokemon Go

В 2016 году Pokemon Company и студия Niantic, специализирующаяся на играх для дополненной реальности, выпустили Pokemon Go — мобильный проект, захвативший мир. Игра оказалась настолько популярной, что, кажется, каждый второй человек отправился в ближайший парк на поиски карманных монстров. Простенькая механика ловли покемонов в реальном мире при помощи камеры помогла разработчикам построить неожиданно гибкий геймплей, который развивается и до сих пор.

Pokemon Emerald

Pokemon Ruby и Sapphire были достойными наследницами Gold и Silver: они привнесли в серию двойные битвы, способности и природы. Но именно Pokemon Emerald отточила лучшие идеи этих частей до легендарной остроты. Пожалуй, она стала самой впечатляющей «третьей» версией в истории франшизы: Emerald внесла грамотные изменения в механиках, и отдельного упоминания заслуживает режим Battle Frontier — один из лучших элементов пост-гейм контента в серии.

Nintendo

Pokemon Conquest

Pokemon Conquest — уникальная игра, сочетающая механики «Покемонов» и культовой стратегии Nobunaga’s Ambition. Странный союз, однако он настолько хорошо работает, что этот спин-офф не стыдно назвать одним из лучших за всю историю франшизы. Pokemon Conquest существует в своем собственном фантастическом мире, где воины объединяются с покемонами, а не ловят их, и «эволюционируют» параллельно своим союзникам. Яркие персонажи и стратегические механики сделали Pokemon Conquest неповторимой игрой, которая вобрала в себя самые примечательные черты обоих первоисточников.

Pokemon FireRed и LeafGreen

Да, Pokemon Red и Blue были играми, положившими начало франшизе, и они заслуживают славы первооткрывательниц. Но FireRed и LeafGreen доказали, что ностальгия — не самое важное, и даже самые нежно любимые игры можно сделать лучше. FireRed и LeafGreen — потрясающие ремейки, которые добавили много новых механик (например, первые попытки реализовать беспроводной мультиплеер). Red и Blue могут пользоваться репутацией первых и единственных, но на сегодняшний день FireRed и LeafGreen — лучший способ приобщиться к классике.

Nintendo

Pokemon Black 2 и White 2

Пятое поколение было революционной эрой для франшизы Pokemon, и первые в истории прямые сиквелы, Black 2 и White 2, олицетворяют все, чем запомнилась та эпоха. Оригинальные игры заложили прочный фундамент в виде нового региона, покемонов, солидного сюжета и великолепной музыки. Огромный бестиарий получил креативные дизайны монстров и уникальные типы, но при этом пристроил ранних покемонов, благодаря которым начальные стадии игры не утомляют. Сюжет продолжений отталкивается от событий первых частей, чтобы подвести историю к эпичному финалу; визуально Black 2 и White 2 используют возможности Nintendo DS во всю мощь.

Nintendo

Pokemon HeartGold и SoulSilver