В App Store появилась дата релиза Death Stranding на iPhone, iPad и Mac. Если верить данным в магазине, выход игры ожидается 31 января — предварительные заказы уже открыты.

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Стоимость игры — почти 1,8 тыс. рублей. Предзаказ можно оформить даже через российский App Store.

Death Stranding — игра Хидео Кодзимы, вышедшая в 2019 году. Через некоторое время авторы выпустили тайтл на PS5 под видом режиссёрской версии. Позже, в 2023 году, было объявлено, что релиз тайтла состоится и на устройствах Apple.