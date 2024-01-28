Лучшие палы в Palworld: кого стоит поймать первым

Подобрать оптимальную коллекцию палов в Palworld не так-то просто, особенно когда вы впервые строите базу и не знаете, как лучше всего использовать каждого милого монстра. Портал PC Gamer рассказал о лучших палах, которых стоит поймать как можно скорее.

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Lamball

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Первый пал, которого поймает каждый игрок в рамках обучения. Но, на самом деле, они отлично подходят для любых задач, кроме сражений. Lamball может собирать ресурсы и предметы, созданные другими палами, строить здания, работать на верстаках и, когда вы откроете ранчо, производить шерсть в свободное время.

Cattiva

Еще один ранний пал, который пригодится для добычи камня: его перк позволяет раскалывать огромные булыжники, чтобы другие палы собирали камень на складах. Поначалу камень не кажется ценным, но поздние технологии позволят конвертировать его в редкий материал, необходимый для создания сфер и других полезных предметов.

Pengullet

Пингвиненок, скорее всего, будет вашим первым палом, способным поливать растения. Pengullet может работать на ягодных плантациях — они незаменимы в качестве источника пищи. Кроме того, позже он также способен превращать камни во фрагменты палдия.

Daedream

Если вы хотите сделать первые сражения в открытом мире как можно более комфортными, то самый оптимальный вариант — это команда палов типа тьмы, в центре которой находится Deadream. Его можно встретить только по ночам, но он стоит потраченного времени благодаря сильным навыкам. К тому же, прокачав пойманного пала до восьмого уровня, вы откроете достаточно дешевый предмет экипировки.

Hoocrates

Hoocretes — очередной ноктюрнальный пал, который ведет ночной образ жизни. Он отлично дополнит другие отряды, собранные из темных палов, за счет пассивного навыка, повышающий урон монстров этого типа в вашей группе.

Foxparks

При строительстве базы слитки рано или поздно станут достаточно важным материалом, но их нельзя произвести без примитивной плавильни и пала с подходящим навыком. Foxparks — как раз один из кандидатов. Огненный лисенок не принесет вам много пользы, кроме работы в кузнице, но по достижению шестого уровня вы можете разблокировать для него сбрую. После этого пылающего монстра можно будет призывать в бою и использовать в качестве огнемета.

Lifmunk