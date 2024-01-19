Президент Федерации киберспорта опроверг отстранение России от турниров

Следует оговориться, что членство наше не приостановлено, мы всё так же состоим в IESF. Наши зарубежные коллеги из секретариата IESF пытаются не убрать наших игроков с международной арены, а вновь запретить нам выступать под флагом России, заменив его на флаг IESF. На данный момент принятое ими решение — временное, и останется таковым оно до съезда Международной федерации.