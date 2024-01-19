Международная федерация киберспорта приостановила членство России из-за Украины

Международная федерация киберспорта (IESF) приостановила членство в организации Федерации компьютерного спорта России (ФКС России). Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что решение принято после жалобы Украины на то, что ФКС России начала деятельность в новых регионах страны. Несмотря на решение, российские игроки и команды смогут выступать на турнирах IESF в нейтральном статусе.

В сентябре Украинская федерация киберспорта (UESF) пригрозила выходом из состава IESF из-за допуска россиян до турниров с национальным флагом. UESF призывала другие киберспортивные организации присоединиться к протесту.