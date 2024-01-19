Международная федерация киберспорта приостановила членство России из-за Украины

Глава ФКС Смит назвал ожидаемым запрет киберспортсменам выступать под флагом России
Решение Международной федерации киберспорта (IESF) запретить россиянам играть под национальным флагом было ожидаемым – большинство работников секретариата являются гражданами одной из стран НАТО, заявил президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит.
По его словам, организация получила уведомление о том, что российские спортсмены снова не могут выступать под национальным флагом, что было ожидаемым делом ввиду того, что подавляющее большинство работников являются гражданами Македонии – страны НАТО, передает ТАСС.
Смит добавил, что в широком смысле эти действия не повлияют на участие спортсменов из России, так как решение об участии россиян в международных турнирах принимает только съезд IESF.
Глава ФКС также выразил надежду, что ближайший съезд международной федерации даст справедливую оценку этим действиям и снимет неправомерные ограничения.
Напомним, в декабре прошлого года киберспортивную команду Virtus pro сняли с турнира в Мальте из-за россиян в составе.