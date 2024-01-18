Массовые увольнения в игровой индустрии продолжились и в 2024 году
По данным Kotaku, массовые увольнения в игровой индустрии продолжаются и в 2024 году — портал подсчитал, что за 17 дней января работу потеряло свыше 3000 сотрудников разных фирм.
К примеру, недавно в студии Behaviour Interactive, которая занимается Dead by Daylight, уволили 45 сотрудников.
Источники отмечают, что увольнения в компании начались ещё в прошлом декабре, однако последняя «волна» прошла в период с 9 по 11 января этого года.
Судя по всему, увольнения затронули разные отделы компании, но точных деталей по этому поводу пока нет. Всего в студии занято порядка 1300 человек со всего мира.
Вспомнили в Kotaku и про анонсированные ранее сокращения — так, в Unity работу потеряют порядка 1800 человек (процесс проходит до марта). А несколько дней назад платформа Twitch объявила о сокращении 500 своих работников.
В случае мобильного издателя Playtika речь идёт про 300-400 сотрудников, Discord потеряет порядка 170 человек, а принадлежащая Gearbox студия Lost Boys Interactive лишилась 125 работников.
Среди компаний, которых затронули увольнения, ещё упоминают Netspeak Games (25 человек), Wimo Games (35 человек), Bossa Studios (19 человек), Thunderful Group (100 человек) и ряд других фирм.