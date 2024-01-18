Массовые увольнения в игровой индустрии продолжились и в 2024 году

По данным Kotaku, массовые увольнения в игровой индустрии продолжаются и в 2024 году — портал подсчитал, что за 17 дней января работу потеряло свыше 3000 сотрудников разных фирм.

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К примеру, недавно в студии Behaviour Interactive, которая занимается Dead by Daylight, уволили 45 сотрудников.

Источники отмечают, что увольнения в компании начались ещё в прошлом декабре, однако последняя «волна» прошла в период с 9 по 11 января этого года.

Судя по всему, увольнения затронули разные отделы компании, но точных деталей по этому поводу пока нет. Всего в студии занято порядка 1300 человек со всего мира.

Вспомнили в Kotaku и про анонсированные ранее сокращения — так, в Unity работу потеряют порядка 1800 человек (процесс проходит до марта). А несколько дней назад платформа Twitch объявила о сокращении 500 своих работников.

В случае мобильного издателя Playtika речь идёт про 300-400 сотрудников, Discord потеряет порядка 170 человек, а принадлежащая Gearbox студия Lost Boys Interactive лишилась 125 работников.