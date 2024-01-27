Как починить дрифт стиков на PlayStation 5

Дрифт стиков — раздражающая проблема для любого консольного геймера, и ей подвержены все платформы, в том числе PS5. Портал lifewire.com рассказал, что делать, если стики DualSense внезапно начали дрифтить.

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Почистите геймпад. Регулярный уход за контроллером — полезная привычка не только из соображений гигиены, но и для техобслуживания. Аккуратно очистите его от грязи: возможно, именно она вызывает некорректную работу стиков.

Проверьте обновления геймпада. Подключите DualSense к PlayStation 5 и включите консоль. Система автоматически проверит, обновлена ли прошивка периферии до последней версии, и предложит скачать обновление, если нет.

Обновите прошивку самой системы. Откройте настройки PlayStation 5 и проверьте, не нужно ли загрузить свежее обновление. Патч для операционной системы может улучшить функциональность софта и железа, а также подключенных устройств.

Перезагрузите геймпад. Откат контроллера к заводским настройкам занимает всего несколько минут и вполне может решить проблемы с дрифтом стиков или стабильностью подключения.

Перезагрузите Bluetooth вашей консоли. Иногда конфликт подключения может вызвать дрифт стиков. Чтобы отключить Bluetooth, перейдите в настройки PlayStation 5 — «Аксессуары» — «Контроллеры» — «Метод коммуникации». Отключите Bluetooth, подождите пару минут, после чего включите его заново.