Что нового появится в ремастере The Last of Us Part 2?

До релиза ремастера The Last of Us Part 2 для PS5 остается всего пара дней. Если вы до сих пор не определились, нужна ли вам игра, рассказываем, что нового появится в обновленном издании: от контента до графических улучшений.

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Режим No Return. Новый roguelike-режим на выживание, где игроку в роли старых персонажей игры предстоит отбиваться от зараженных на время. No Return также подразумевает элемент случайности: награды и сами сражения выбираются рандомно.

Режим спидрана. Поклонники скоростного прохождения смогут посоревноваться за первые строки на официальной таблице лидеров внутри игры.

Режим свободной игры на гитаре. Многим игрокам понравились сценки из сюжетной кампании, где персонажи играли на музыкальных инструментах — теперь этим можно заняться в любое время, причем в качестве разных персонажей. Помимо этого, игроки смогут использовать педали для звуковых эффектов.

Потерянные уровни. В ремастере игрокам также будет доступен контент, не попавший в финальную версию игры. Однако сами по себе эти задания находятся в не готовом состоянии: они больше похожи на взгляд за кулисы, чем полноценное расширение геймплея.

Наряды и скины. Набор новых костюмов для некоторых персонажей и камуфляжей для оружия входит в состав ремастера. Среди них есть одежда для Элли и Эбби, а также скины для их оружия.

Режиссерские комментарии. В игре также можно будет услышать комментарии самих разработчиков. А именно, творческого директора Нила Дракманна, ведущей сценаристки Хэлли Гросс, Троя Бэйкера, Эшли Джонсон и Лоры Бейли.