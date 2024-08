10 лучших данжен-кролеров на ПК

RPG про забеги по темным подземельям никогда не выйдут из моды. Данжен-кролеры уже много лет привлекают большую аудиторию, и если вы вдруг давно хотели полазать по пещерам в поисках лута, портал Gamespot составил подборку лучших игр в жанре.

© Steam

Arx Fatalis

Перед Dishonored и Prey разработчики из Arkane Studios выпустили Arx Fatalis — RPG от первого лица, вдохновленную серией Ultima Underworld. Игроки исследуют подземный фэнтези-мир, где последние люди, гоблины и другие существа выживают после исчезновения солнца их планеты. Несмотря на достаточно камерный сеттинг, Arx Fatalis — неожиданно открытая игра, сочетающая механики immersive sim и разветвленные задания, которыми известна Arkane.

The Binding of Isaac: Rebirth

Оригинальная The Binding of Isaac помогла популяризовать некогда нишевые жанры roguelike и roguelite в далеком 2012, однако ремейк 2014 расширил игру за счет нового сюжетного контента, дополнительных персонажей и этажей подземелья. Rebirth может выглядеть мерзко, но за слоями эстетической грязи скрывается ззахватывающий roguelite, который хорошо играется и сегодня.

Crypt of the Necrodancer

Crypt of the Necrodancer — один из самых изобретательных взглядов на традиционную формулу roguelike: игрок исследует разлинованное подземелье в пошаговом режиме, и враги двигаются только тогда, когда двигается сам игрок. Нюанс в том, что предпринимать любые действия необходимо в такт великолепной музыке — чувство ритма повышает множитель очков, который позволяет зарабатывать больше золота за побежденных врагов.

Darkest Dungeon

Путешествия по темным коридорам, полным ловушек и гротескных монстров, в реальности были бы ужасающим опытом. Darkest Dungeon — одна из немногих игр, что пытаются показать психологический эффект такого опыта. Как и во многих других проектах, игроку предстоит командовать группой приключенцев на миссии по зачистке подземелий, однако следить нужно не только за их физическим здоровьем, но и за психическим. Риск провести больше времени в подземелье не всегда стоит награды.

Enter the Gungeon

Enter the Gungeon отлично сочетает механики shoot-em-up и классического roguelike. Да, со стороны такой микс может выглядеть странно, но он работает. Перестрелки в процедурно сгенерированных подземельях Enter the Gungeon прекрасно ощущаются благодаря отзывчивому ганплею и мобильности, а поиски нового, все более эксцентричного оружия не надоедает.

Серия Etrian Odyssey

Etrian Odyssey — одна из немногих современных Wizardry-like серий DRPG, популярных за пределами Японии. И благодаря недавнему HD-переизданию первых трех частей серии для Switch и ПК, приобщиться к культовым играм проще, чем когда либо прежде. Каждая часть серии радует очаровательной рисовкой, замечательным саундтреком и глубокой кастомизацией партии, но самая примечательная фишка франшизы — это механика рисования карт. Игроки должны составлять собственные карты подземелий при помощи игровых инструментов, благодаря чему Etrian Odyssey напоминает старомодные RPG.

Hades

В Hades, как и во многих roguelike, игроку предстоит часто погибать — но в проекте Supergiant Games провальные забеги расстраивают гораздо меньше. Вместо того, чтобы смиренно начинать заново, после смерти игрок попадает назад в хаб, где можно пообщаться с хорошо написанными персонажами и прокачать способности протагониста. Даже самые короткие забеги неизбежно продвигают сюжет вперед, благодаря чему игрок не теряет мотивацию.

Legend of Grimrock 1 и 2

Дилогия Legend of Grimrock ознаменовала ренессанс данжен-кролеров от первого лица, возродив линейный геймплей от первого лица в традициях Eye of the Beholder для современной аудитории. Первая часть грамотно упростила старомодные механики, не пожертвовав глубиной или сложностью, а продолжение дополнило хорошие идеи более широкими опциями и подземельями на открытом воздухе.

Shin Megami Tensei III: Nocturne

Nocturne была значительной эволюцией долгоиграющей серии RPG о демонах. Пожалуй, самым важным нововведением стала боевая механика Press Turn, благодаря которой сражения напоминают своего рода пошаговые головоломки. Помимо этого, игра также отказалась от движения по клеткам и камеры от первого лица в пользу свободного перемещения от третьего лица.

Path of Exile

Хотя огромный мир и длинный сюжет Path of Exile выталкивают игру далеко за рамки простых коридоров и пещер, динамичный геймплей и бесконечный поиск крутого лута — настоящая отрада для поклонников жанра. Система прокачки Path of Exile предлагает сотни доступных навыков, которые можно испытать во множестве уникальных подземелий и режимов игры.