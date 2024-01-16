Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 назвали точную дату выхода игры

Студия GSC Game World представила новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и наконец-то объявила дату выхода.

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Игра выйдет 5 сентября 2024 года. Как указано в ролике, это финальная дата. Видимо, переносов больше не планируется.

Изначально разработчики заявляли, что релиз игры состоится в первом квартале 2024-го, но, видимо, им потребовалось больше времени на работу. Теперь игра ожидается чуть ли не в самом конце года.