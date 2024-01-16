Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 назвали точную дату выхода игры
Студия GSC Game World представила новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и наконец-то объявила дату выхода.
Игра выйдет 5 сентября 2024 года. Как указано в ролике, это финальная дата. Видимо, переносов больше не планируется.
Изначально разработчики заявляли, что релиз игры состоится в первом квартале 2024-го, но, видимо, им потребовалось больше времени на работу. Теперь игра ожидается чуть ли не в самом конце года.
На скриншотах S.T.A.L.K.E.R. 2 показали новый интерфейс — похоже, релиз близко S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет на ПК и Xbox Series. Возможно, в будущем также состоится релиз и на PlayStation 5.