Авторы экшена Rise of the Ronin рассказали про фракции и персонажей в игре

Авторы экшена Rise of the Ronin из Team NINJA обновили свой сайт и добавили новую информацию по грядущей игре, включая и описание фракций эпохи Бакумацу в Японии прошлого.

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Всего у локальных конфликтов есть три стороны — сторонники и противники сёгуната, а ещё западные силы, которые хотя открыть Японию для торговли с внешним миром и прекратить политику изоляции.

Представители первой стороны, среди которых министр сёгуната Наосукэ Ии и гейша Така Мураяма, стремятся сохранить актуальный политический строй.

Против власти сёгуната выступают различные группы и жители страны, которые желают увидеть на троне Императора. Среди них как присутствует ронин Рёма Сакамото и вассал клана Тесю по имени Когоро Кацура.

От лица западных сил выступают командующий флотом США Мэттью Перри и британский дипломат Резерфорд Алкок.

Team NINJA

Team NINJA

Team NINJA

Team NINJA

Team NINJA

Team NINJA

В прошлом разработчики рассказывали свежие детали про главного героя, доступные для изучения города, геймплей, диалоги и другие элементы новинки.