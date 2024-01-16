Авторы экшена Rise of the Ronin рассказали про фракции и персонажей в игре
Авторы экшена Rise of the Ronin из Team NINJA обновили свой сайт и добавили новую информацию по грядущей игре, включая и описание фракций эпохи Бакумацу в Японии прошлого.
Всего у локальных конфликтов есть три стороны — сторонники и противники сёгуната, а ещё западные силы, которые хотя открыть Японию для торговли с внешним миром и прекратить политику изоляции.
Представители первой стороны, среди которых министр сёгуната Наосукэ Ии и гейша Така Мураяма, стремятся сохранить актуальный политический строй.
Против власти сёгуната выступают различные группы и жители страны, которые желают увидеть на троне Императора. Среди них как присутствует ронин Рёма Сакамото и вассал клана Тесю по имени Когоро Кацура.
От лица западных сил выступают командующий флотом США Мэттью Перри и британский дипломат Резерфорд Алкок.
В прошлом разработчики рассказывали свежие детали про главного героя, доступные для изучения города, геймплей, диалоги и другие элементы новинки.
В игре пользователи возьмут на себя роль безымянного ронина, который внесёт свою лепту в события «смутного времени» Японии. Релиз игры запланирован на 22 марта для PS5.