Самые ожидаемые менеджмент-симы 2024 года
В 2024 поклонников менеджмент-симов, таких как RimWorld и Dwarf Fortress, тоже ждут интересные релизы. Портал PC Gamer рассказал о самых ожидаемых проектах в жанре, которые должны выйти в этом году.
Norland
Дата релиза: ???
Технически Norland еще не получила дату релиза в 2024, хотя недавний пост в сообществе игры в Steam обмолвился о запуске раннего доступа в январе. Так или иначе, проект напоминает гибрид средневековой драмы Crusader Kings и песочницы на выживание в духе RimWorld. Первые впечатления журналистов от раннего билда игры многообещающие.
Steam
Ascent of Ashes
Дата релиза: начало 2024
Endzone 2
Дата релиза: начало 2024
Ages of Cataria
Дата релиза: начало 2024
Primitive Society Simulator
Дата релиза: начало 2024
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