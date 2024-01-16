Самые ожидаемые менеджмент-симы 2024 года

Ages of Cataria выглядит как более мягкий, милый менеджмент-сим, чем прочие: здесь игроку предстоит развивать растущее поселение в красочном фэнтези-мире. Мы сможем знакомиться с поселенцами, узнавать их истории и прокачивать их навыки при помощи мини-игр. Но милая, уютная атмосфера не значит, что игра не сможет разбить сердце: каждый поселенец рано или поздно состарится и умрет, а на смену старикам приходят новые поколения.