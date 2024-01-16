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Самые ожидаемые менеджмент-симы 2024 года

В 2024 поклонников менеджмент-симов, таких как RimWorld и Dwarf Fortress, тоже ждут интересные релизы. Портал PC Gamer рассказал о самых ожидаемых проектах в жанре, которые должны выйти в этом году.

Самые ожидаемые менеджмент-симы 2024 года
© Steam

Norland

Дата релиза: ???

Технически Norland еще не получила дату релиза в 2024, хотя недавний пост в сообществе игры в Steam обмолвился о запуске раннего доступа в январе. Так или иначе, проект напоминает гибрид средневековой драмы Crusader Kings и песочницы на выживание в духе RimWorld. Первые впечатления журналистов от раннего билда игры многообещающие.

Steam

Ascent of Ashes

Дата релиза: начало 2024

Endzone 2

Дата релиза: начало 2024

Ages of Cataria

Дата релиза: начало 2024

Primitive Society Simulator

Дата релиза: начало 2024

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