Самые сложные достижения в Minecraft

В Minecraft Bedrock Edition существует немало встроенных достижений. Конечно, от них нет никакого практического толка, но охотников за ачивками это никогда не останавливало. Портал thegamer.com рассказал о самых сложных достижениях в Minecraft.

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«Стук колес»

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Достижение «Стук колес» требует строительства весьма длинной железной дороги, по которой нужно проехать без остановок. А точнее, дороги длиной в 500 метров — или 500 блоков. При наличии необходимых ресурсов получить достижение не так уж и трудно; для многих игроков самой сложной частью будет сбор железа и другой руды.

«Жаль, что свиньи не летают…»

Интересно, что было в головах сотрудников Mojang, когда они придумали это достижение: оно требует найти свинью, надеть на нее седло и сбросить животное с большой высоты. Ладно, на самом деле, не обязательно быть драматичным — свинья просто должна получить урон от падения, пролетев не меньше пяти блоков.

«Снайперская дуэль»

Игрок должен сделать смертельный выстрел из лука по скелету с расстояния не менее 50 блоков. Попадание наверняка потребует минимум пару попыток, так что это достижение может стать неплохой практикой перед PvP-режимами.

«Ответочка»

Для этого достижения игрок должен спуститься в Нижний мир, найти гаста, дождаться, пока он швырнет огненный шар… И отбить его назад отправителю. Чтобы шар прилетел точно в гаста, нужно удерживать его в прицеле в момент отбития атаки. Не забудьте взять с собой защитные зелья от огня и надежную экипировку, которая поможет снизить урон от взрывов.

«Маяковский»

Каламбур говорит сам за себя: это достижение потребует от игрока строительства маяка и его полной подготовки к работе. Перед тем, как заниматься постройкой, проверьте в Интернете необходимые параметры и список ресурсов, из которых можно соорудить маяк. На всякий случай предупредим, что самый дешевый вариант — это железные блоки.

«Начало»

Достижение «Начало» открывается за победу над иссушителем, но на словах это сделать проще, чем на деле, особенно если вы не полностью готовы к битве. Иссушитель — один из сильнейших противников в игре. Он может уничтожать блоки и накладывает на игрока мощный дебафф, не говоря уже об иммунитете против стрел и трезубцев во второй фазе.

«Конец»

Конечно же, иссушитель — не единственный монстр, за победу над которым можно получить достижение. «Конец» разблокируется, если игрок сможет одолеть дракона Края, отправившись через портал. Битва потребует долгой подготовки, но само по себе достижение вполне выполнимое.

«Время приключений»