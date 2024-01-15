Baldur’s Gate 3 и Elden Ring попали в топ современных RPG соавтора Fallout

Соавтор Fallout Тим Кейн составил список из пяти современных RPG, которые стоит изучить любому геймдизайнеру.

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По его словам, каждая из игр в списке может научить авторов каким-то определённым элементам, которые пригодятся при создании RPG. Кейн добавил, что текущий топ не представляет «лучшие» игры жанра — в него входят те проекты, которые могут быть наиболее полезны при обучении других разработчиков. Даже если последним по личным причинам не нравится какой-то пункт из топа.

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Свою подборку автор открыл World of Warcraft — Кейн считает, что игра великолепно отработала концепцию, когда лёгкий уровень сложности позволяет сильнее увлечь игрока в свой мир.

В качестве контрпримера он привёл EverQuest, где игра построена по принципу «сложности без особой награды».

Следом Кейн назвал Elden Ring, где как раз концепция высокой сложности была реализована удачно — потому что сделана увлекательно. Заодно автор похвалил и то, что местную «мифологию» нужно «разыскивать» в игре. Оценил он и элементы интерфейса, благодаря которому легко можно отследить статус разных эффектов — вроде отравления. Ему нравится, что негативное влияние подобных эффектов можно не просто отслеживать, но и останавливать с помощью определённых умений или предметов.

Следом Кейн назвал The Elder Scrolls 5: Skyrim за его «мастеркласс» в вопросах того, как нужно выстраивать процесс исследования игрового мира. Кроме того, Кейн высоко оценил работу художников и общий дизайн уровней.

Я часто говорил людям, что Skyrim больше всего похожа на компьютерную сессию в Dungeons & Dragons, поскольку она ближе всего смахивает на то, как выглядит этот процесс у тебя в голове.

Похвалил Кейн и Fallout: New Vegas, которая заняла следующую строчку в его подборке. Игра получила высокую оценку за умение авторов подавать в новом свете старый материал и персонажей. Оценил геймдизайнер и юмор с диалогами ролевого приключения, как и сюжетные выборы — чьи последствия не всегда очевидны сразу.

Замыкает топ Baldur’s Gate III, причём по похожей на New Vegas причине:

Здесь тоже есть множество вариантов выбора, как и присутствуют последствия ваших действий.

Заодно BG3 прекрасно доказывает, что жанр RPG не «мёртв», как утверждали некоторые до этого.

Я уже слышу, как кто-то жалуется: «Baldur’s Gate 3 — это исключение из правила!». Нет, это и есть «правило».