Инсайдеры рассказали об отмене проекта Tatanka в серии Halo

До ведущих подкаста Xbox Era дошла информация об отмене проекта Tatanka, над которым якобы работала Certain Affinity. Ходили слухи, что Project Tatanka задумывалась как режим королевской битвы для Halo Infinite, но затем, по данным Джейсона Шрайера, «превратилась в нечто большее». Отметим также, что официального анонса проекта Tatanka не было

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Кроме этого, инсайдеры узнали, что на Xbox выйдет определённая игра, новость о которой буквально взорвёт интернет и вызовет драму. Её название решили не раскрывать, несмотря на ценность новости.