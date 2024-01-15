Инсайдеры рассказали об отмене проекта Tatanka в серии Halo и горячем Xbox-релизе
До ведущих подкаста Xbox Era дошла информация об отмене проекта Tatanka, над которым якобы работала Certain Affinity. Ходили слухи, что Project Tatanka задумывалась как режим королевской битвы для Halo Infinite, но затем, по данным Джейсона Шрайера, «превратилась в нечто большее». Отметим также, что официального анонса проекта Tatanka не было
Кроме этого, инсайдеры узнали, что на Xbox выйдет определённая игра, новость о которой буквально взорвёт интернет и вызовет драму. Её название решили не раскрывать, несмотря на ценность новости.
Традиционно напоминаем, что вся сказанная инсайдерами информация пока не имеет официального подтверждения. При этом уже 18 января Xbox проведёт трансляцию Developer_Direct, на которой расскажет про Indiana Jones (2024), Avowed, Senua’s Saga: Hellblade II и Ara: History Untold.