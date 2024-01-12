Нейросеть создала трейлер GTA 6 в Индии с Тадж-Махалом
Пользователь Reddit под ником Plane_Researcher_175 с помощью нейросетей создал собственную версию трейлера GTA 6.
Вместо Вайс-Сити он перенес события в Индию. Солнечные пляжи с пальмами сменились бедными трущобами в духе среднеазиатских городов. В кадр также попал знаменитый Тадж-Махал. Правда, блондинки в бикини в ролике ждать не стоит — вместо нее показаны две индийские девушки в традиционных нарядах.
Нейросеть показала, как бы выглядела GTA в Китае, Пакистане, Украине и других странах GTA 6 выйдет в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series, Позже, возможно, игра доберется до ПК.