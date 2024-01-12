Нейросеть создала трейлер GTA 6 в Индии с Тадж-Махалом

Вместо Вайс-Сити он перенес события в Индию. Солнечные пляжи с пальмами сменились бедными трущобами в духе среднеазиатских городов. В кадр также попал знаменитый Тадж-Махал. Правда, блондинки в бикини в ролике ждать не стоит — вместо нее показаны две индийские девушки в традиционных нарядах.