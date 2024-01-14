Как поменяются игровые жанры в 2024?

В игровой индустрии есть одна вещь, которую практически невозможно предсказать — траекторию развития жанров и поджанров. Течения в гейминге появляются и напоминают о себе ежегодно; некоторые уходят в прошлое, тогда как другие, напротив, возвращаются спустя годы затишья. Портал PC Gamer рассказал, как может поменяться рынок игр в 2024 году.

© Steam

Extraction-шутеры заменят королевские битвы

Видео дня

Пять лет назад студии, которые хотели выйти на рынок шутеров, неизменно приходили к одному и тому же решению — они разрабатывали королевские битвы. Но сейчас им на смену постепенно приходят extraction-шутеры, заметно окрепшие после успехов Escape from Tarkov и Hunt: Showdown. Новый проект Bungie, перезапуск Marathon, будет именно такой игрой. Разработчики мега-успешной The Finals тоже занимаются своим взглядом на жанр, равно как и авторы Vampire The Masquerade: Bloodhunt.

Steam

Начнется эпоха RPG, вдохновленных Disco Elysium

Игры, вроде Disco Elysium, требуют много времени на разработку — преимущественно из-за того, какими огромными получаются сценарии. Приключение Sunday Gold 2023 года в каком-то смысле напоминало Disco Elysium, но в 2024 намечается выход как минимум нескольких проектов, вдохновленных шедевром студии ZA/UM. Викторианский детектив Sovereign Syndicate должен выйти первым, а за ним последует фэнтезийная бадди-коп комедия Esoteric Edd. И это только то, о чем мы знаем заранее.

Steam

Тренд на «уютные» распространится шире

«Уютные» игры были одним из главных трендов прошлого года, и в 2024 маркетинговые команды будут активно эксплуатировать само понятие уюта в рекламе всяческих симуляторов жизни и головоломок. Еще больше игр начнут называть себя «уютными» — из-за этого само понятие может стать крайне размытым. Есть даже вероятность, что интернет-сообщество потребует подвести четкую черту под жанром.

Steam

Расцвет файтингов на ПК

Прошлый год стал весьма удачным для поклонников файтингов, которые предпочитают играть на ПК. Street Fighter 6 получила кроссплей, благодаря которому игроки в Steam больше не отрезаны от остальной базы пользователей. Помимо этого, цифровая площадка послужила отличным полигоном для тестирования обновлений сетевого кода: благодаря им Guilty Gear Xrd, Dragon Ball FighterZ и Samurai Shodown получили второе дыхание. Tekken 8 наверняка тоже будет большим успехом, как и Project L от Riot Games.

Steam

Два дополнения для MMO определят будущее жанра

На 2024 год приходится релиз двух важных дополнений для крупнейших MMORPG современности: Final Fantasy XIV и World of Warcraft. Если говорить о первой, то прошлое расширение, Endwalker, завершило сюжетную арку длиной в 10 лет. Dawntrail, грядущее дополнение, начнет новую историю, а также привнесет в игру полное обновление графики. Тем временем, дополнение The War Within для World of Warcraft начнет «новую сагу» — разработчики явно не хотят растрачивать кое-как восстановленную в глазах игроков репутацию.

Дальнейшая судьба обоих проектов во многом зависит от успеха дополнений. Если хотя бы одно из них оправдает ожиданий, то никаких проблем нет. Если оба провалятся, то в нише MMORPG возникнет кризис: на рынке просто нет других настолько же крупных игр.

Steam

Микро и макро в градостроительных стратегиях

Игровая индустрия переживает всплеск популярности градостроительных стратегий. Сейчас в жанре можно найти игры на любой вкус: экономические стратегии, выживание, головоломки, уютные симуляторы жизни и даже roguelike-проекты. В 2024 разработчики градостроительных игр наверняка попытаются изучить новые горизонты за счет масштаба. Либо гораздо большего, либо гораздо меньшего, чем прежде.

Например, Kaiserpunk, анонсированная в ноябре 2023 — это стратегия, где производственные цепочки отдельно взятого города вырабатывают ресурсы для войны. Помимо менеджмента самого поселения игроку также предстоит разбираться с проблемами на глобальной карте, участвовать в военных конфликтах и дипломатических переговорах с другими регионами. Manor Lords исследует похожую идею, но в рамках средневековой деревни.